Зеленский представил нового главу Минобороны Тарана: "Это и моя ответственность, и ответственность начальника Генштаба". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Для меня важнее всего, и это моя ответственность, как относится именно армия к министру оборону. Мы понимаем, что министром обороны согласно стандартам НАТО должен быть гражданский человек. Но у нас идет война и для меня очень важно ,чтобы армия уважала министра обороны. Поэтому, это моя ответственность", - отметил Зеленский.
По словам главы государства, он проводил много консультаций вместе с начальником Генштаба.
"Поэтому я хочу сказать, что новый министр обороны - это и моя ответственность, и ответственность начальника Генштаба", - подытожил президент.
Напомним, 4 марта Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила на должности ряд министров Кабинета министров Украины.
За назначение министром обороны Андрея Тарана проголосовали 258 народных депутатов.