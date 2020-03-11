Апелляционный суд поддержал закрытие дела о "диктаторских законах"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на INSIDER.

Обвиняемыми по этому делу были бывшие депутаты Александр Ефремов, Сергей Гордиенко и Александр Стоян. 16 декабря прошлого года Печерский суд Киева закрыл дело, сославшись на закон о декриминализации преступлений времен Майдана.

Прокуратура подала апелляцию с просьбой вернуть дело в Печерский суд.

Адвокаты обвиняемых в свою очередь утверждали, что в этом деле нет пострадавших и ущерба, который своими действиями нанесли фигуранты. Один из обвиняемых Ефремов обратился к суду с вопросом: "А кто вообще сказал, что эти законы - диктаторские? Проводилась какая-то экспертиза, определялось, насколько они диктаторские? Я даю голову на отсечение, что в других европейских странах есть такие же нормы в законодательстве".

В итоге коллегия судей Апелляционного суда во главе с Оксаной Рудниченко отказала в удовлетворении ходатайства прокуратуры. Теперь это решение можно обжаловать только в Верховнному суде.

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Напомним, депутаты "Партии регионов" 16 января 2014 года проголосовали за ряд законов, которые ограничивали права митингующих на мирные протесты.

21 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту принятия "диктаторских законов" в начале 2014 года в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко. Экс-нардепы подозреваются в совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.