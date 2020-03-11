Евросоюз определил 4 главных направления борьбы с COVID-19

Об этом по итогам общения с главами государств и правительств ЕС заявил Президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Европейского Совета.

Первое направление касается ограничения в распространении вируса. Лидеры ЕС отметили, что ограничения не должны иметь последствия для европейского общества в целом.

Второе направление противодействия вирусу — обеспечение стран-членов необходимым медицинским оборудованием. Еврокомиссия намерена закупить средства личной защиты — маски и респираторы.

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Третье направление, которое определили лидеры ЕС — разработка вакцин. Еврокомиссия уже мобилизовала с этой целью 140 млн евро и отобрала 17 ключевых проектов в этой сфере.

Наконец, четвертое направление — преодоление социально-экономических последствий, которые может повлечь за собой распространение вируса.

Результаты действий по 4 этим направлениям Европейский совет рассмотрит на саммите в Брюсселе 26-27 марта.

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