Кабмин ввел карантин в учебных заведениях и запретил проведение массовых мероприятий, - нардеп Сюмар

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.
"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля", - написала Сюмар.
По словам Сюмар, карантин предусматривает следующее:
- закрытие учебных заведений
- запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут без зрителей происходить), и культурных мероприятий. Заседание Верховной Рады оставили.
- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
Нардеп добавила, что также будет закрыта большая часть КПП.
"Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - пишет Сюмар.
Кроме того, правительство выделило 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.
"На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, со есть в наличии 15 млн штук. Осталось понять, где они есть", - отметила Сюмар.