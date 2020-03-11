Кабмин ввел карантин в учебных заведениях и запретил проведение массовых мероприятий, - нардеп Сюмар

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.

"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля", - написала Сюмар.

По словам Сюмар, карантин предусматривает следующее:

закрытие учебных заведений

запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут без зрителей происходить), и культурных мероприятий. Заседание Верховной Рады оставили.

закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Нардеп добавила, что также будет закрыта большая часть КПП.

"Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - пишет Сюмар.

Кроме того, правительство выделило 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.

"На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, со есть в наличии 15 млн штук. Осталось понять, где они есть", - отметила Сюмар.

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