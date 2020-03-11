Зеленский поставил Тарану задачу в ближайшее время завершить разработку церемонии чествования памяти каждого погибшего за Украину: "Чтобы это было на самом высоком уровне"

Об этом Зеленский заявил во время представления министра обороны Андрея Тарана, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельное внимание я хочу обратить на чествование памяти наших погибших бойцов. На данный момент, разрабатывается церемония почетного чествования каждого героя, который отдал свою жизнь за родину. Мы действительно молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше. Но пока что у нас идет война, и память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена надлежащим образом", - сказал он.

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Зеленский поставил министру обороны задачу в ближайшую неделю завершить разработку такой церемонии, чтобы чествование погибших военных проходило в Украине на наивысшем уровне: "Я хочу, чтобы мы прекратили говорить слово "разрабатывается". В течение недели сделали это. Читобы в каждом городке куда возвращаются наши герои, чтобы мы видели, чтобы мы не просто с уважением относились, чтобы это было на самом высоком уровне, который на сегодня существует в мире".