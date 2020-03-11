Лагард считает, что коронавирус может вызвать в Европе экономический шок, похожий на кризис 2008 года, - СМИ

Об этом председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила во время видеоконференции с лидерами Евросоюза. Ее слова передал агентству Bloomberg проинформированный источник, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, без координированных действий "мы увидим сценарий, который напомнит многим из нас финансовый кризис 2008 года".

При надлежащих ответных мерах экономический шок, вероятно, будет временным, отметила Лагард.

По словам источника, Лагард сообщила, что руководство ЕЦБ изучает все доступные инструменты, готовясь к заседанию на этой неделе.

ЕЦБ проведет очередное заседание 12 марта.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коронавирус и украинские реалии

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал ЕЦБ принять меры для поддержки экономики, чтобы предотвратить ее скатывание в рецессию из-за последствий коронавируса.

Италия, где зафиксировано максимальное за пределами материкового Китая количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, несет наибольшие потери и может столкнуться с экономическим спадом.

Лагард предупредила, что проблемы, с которыми сталкивается Италия, вероятно, распространятся на другие страны Европы, сообщил источник. Она одобрила меры, уже принятые властями европейских стран для поддержки экономики, но заявила о необходимости "сделать больше".

Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз определил 4 главных направления борьбы с COVID-19

"Если мы не начнем действовать решительно сейчас, повысится риск кризиса в отдельных сегментах ваших экономик", - заявила Лагард лидерам европейских стран.