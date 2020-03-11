ВСУ нужна продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для латания старых дыр, - Таран

Об этом он сказал, выступая в Министерстве обороны после представления президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что в первую очередь, армия должна быть хорошо вооружена. Это вопрос, на данный момент, является проблемным. Вооруженные силы нуждаются в технологической модернизации, переходе на современные системы вооружений, с использованием новейших технологий. Необходима продуманная программа развития вооружений, а не бессистемная закупка для латания старых дыр", - заявил Таран.

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