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11.03.20 11:54

ВСУ нужна продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для латания старых дыр, - Таран

Новый министр обороны Украины Андрей Таран выступает за продуманную программу развития вооружения украинской армии и ее технологическую модернизацию.

ВСУ нужна продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для латания старых дыр, - Таран

Об этом он сказал, выступая в Министерстве обороны после представления президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что в первую очередь, армия должна быть хорошо вооружена. Это вопрос, на данный момент, является проблемным. Вооруженные силы нуждаются в технологической модернизации, переходе на современные системы вооружений, с использованием новейших технологий. Необходима продуманная программа развития вооружений, а не бессистемная закупка для латания старых дыр", - заявил Таран.

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