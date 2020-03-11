Путин никогда не пойдет на уступки, заигрывание с ним - четкий сигнал слабости, - Яценюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк в эфире "Радио НВ".

"Условие Путина одно - сдавайтесь. А в какой форме: в форме Минских соглашений, "Нормандии" или двустороннего диалога - это техника ", - подчеркнул он.

По словам Яценюка, миссия Путина, которую он сам себе нарисовал, напрямую противоречит задачам украинского государства.

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"Наша задача - сохраниться как государство, иметь независимую Украину. А его задача - поглотить Украину и войти в мировую историю как новый российский император", - отметил он.

Яценюк подчеркнул, что не видит такого масштаба понимания у новой украинской власти и обратился к нынешним чиновникам: "Путин никогда не пойдет вам ни на какие уступки. Как только вы начнете заигрывать с ним, он это увидит как четкий сигнал слабости".

Самое важное для нынешней власти сегодня, отметил Яценюк - "знать о том, что режим Путина - это враг, и с этого строить всю стратегию": "Если путинская Россия - это враг, нам нужны союзники. Не дай Бог вы хотя бы немного в сторону голову повернете от Запада, это сразу используют в том числе и наши недруги на Западе, чтобы сказать: "это же украинское решение, давайте снимем санкции (с России), это же Украина начала договариваться с Путиным, почему же мы должны бороться за Украину?".

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Яценюк отметил необходимость поддерживать экономическую стабильность в Украине, "ведь надо финансировать армию и надо быть финансово независимыми": "Путин понимает: в случае кризиса, в случае отсутствия (программы по. - Ред.) МВФ он - ключевой бенефициар украинского дефолта", - объяснил он.

По его словам, военное сотрудничество со странами-членами НАТО очень важно для Украины: "Говорят, что НАТО нас не ждет. Но я знаю точно, что если не стучать, эти двери никогда не откроют".

Он отметил, что снимать с повестки дня вопрос дальнейшей российской военной интервенции против Украины вообще нельзя: "Именно поэтому один из ключевых элементов безопасности украинского государства является украинская армия".

Отвечая на вопрос, может ли Зеленский "дать слабину" в переговорах, Яценюк отметил: "Я не предполагаю, что он может дать слабину. Потому что это кончится драмой для Украины. Я убежден, что он не хочет войти в историю Украины как последний украинский президент".

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