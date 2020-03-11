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11.03.20 12:06

Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. ДОКУМЕНТ

За последние три месяца украинский экспорт защитных масок составил 983,5 тонн.

Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил в фейсбуке экс-генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы рекомендовал правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Ясно, что ООО "Мамона Трейд" вывезет все, что хочет. Но все разумные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия. У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонны!" - написал он, опубликовав список экспортеров.

Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии 01

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Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии 02

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