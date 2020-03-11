Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил в фейсбуке экс-генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы рекомендовал правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Ясно, что ООО "Мамона Трейд" вывезет все, что хочет. Но все разумные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия. У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонны!" - написал он, опубликовав список экспортеров.

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