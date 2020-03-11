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11.03.20 12:12

В Запорожье госпитализировали с подозрением на коронавирус женщину, приехавшую из Италии

В запорожскую областную инфекционную больницу госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию женщину, которая вернулась из Италии.

коронавирус

Об этом сообщил "Укринформу" директор ГУ "Запорожский областной центр Минздрав" Роман Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Это первый случай, когда мы отправили биологический материал в Киев, дабы исключить коронавирус", - сказал Терехов.

По словам медиков, женщина 1972 года рождения работала в Италии. 1 марта она попала под дождь и простудилась.

"У нее хронический пиелонефрит. Поэтому она начала принимать антибиотики. Но ее работодатели отпустили женщину домой", - добавил Терехов.

Через Милан она прилетела в Борисполь, у нее была температура 37,3, но учитывая хроническое заболевание и отсутствие признаков других вирусных инфекций женщине разрешили сесть на поезд в Бердянск. Уже в дороге ее состояние ухудшилось, она обратилась к проводнику. В Запорожье на железнодорожном вокзале женщину встретили медики и госпитализировали в больницу.

'9 марта она была госпитализирована. Был сделан рентген и установлен диагноз - ОРВИ, острый фарингит, пневмония. Для исключения коронавируса мы направили биологический материал в Киев. Результат должен быть через два дня", - сообщил Терехов.

Сейчас женщина получает необходимое лечение, находится в отдельном боксе. Вагон в котором она ехала, отправлен на дезинфекцию, проводник также находится под наблюдением врачей. Других пассажиров в купе с женщиной не было.

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