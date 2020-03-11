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11.03.20 12:21

У двоих иностранных моряков пограничники обнаружили повышенную температуру, их не пустили на берег

За прошлые сутки пограничники измерили температуру у более чем 100 тыс. человек, въезжающих из-за границы и с оккупированных территорий.

госпогранслужба,вирус,коронавирус

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Зафиксировано два случая повышенной температуры у двух иностранцев — членов суднокоманды теплохода, который прибыл в Украину для загрузки. Врачи продолжают наблюдение за указанными лицами, которые остаются на борту судна", — сказано в сообщении.

Пограничники круглосуточно проводят температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину в пунктах пропуска через госграницу, а также через КПВВ на линии разграничения в зоне проведения ООС и на админграницах с временно оккупированным Крымом.

"За прошедшие сутки, 10 марта, пограничники проверили 109 084 человека. В общем, с 25 февраля этого года проверено уже более 1,5 млн граждан", — сказано в сообщении.

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