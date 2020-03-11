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11.03.20 12:36

Оккупанты РФ, получив достойный ответ на атаку под Песками, обвиняют ВСУ в обстреле жилых районов Горловки, - штаб ООС

Российские оккупационные войска, получив вчера надлежащий огневой ответ от украинских воинов вблизи населенного пункта Пески, прибегли к применению очередной лживой информационной кампании с целью дискредитации подразделений Объединенных сил.

Оккупанты РФ, получив достойный ответ на атаку под Песками, обвиняют ВСУ в обстреле жилых районов Горловки, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОСС в Facebook.

"В кремлевских информационно-пропагандистских ресурсах и их марионеточных сателлитах наблюдаются попытки распространить очередную фейковую информацию о якобы обстреле украинскими военнослужащими жилых домов временно оккупированной Горловки.

Информация об обстреле абсолютно не соответствует действительности", - говорится в заявлении штаба.

Командование ООС подчеркивает, что все тяжелое вооружение, согласно минским соглашениями, находится в районах отвода.

Также в штабе напоминают, что обычно, как показывает опыт боевых действий, после подобных обвинений противник сам прибегает к вооруженным провокациям и из тяжелого вооружения обстреливает жилой сектор временно оккупированных населенных пунктов.

Командование ООС напоминает, что согласно нормам международного гуманитарного права оккупант несет полную ответственность за гражданское население на захваченных территориях.

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Напомним, вчера вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ВСУ один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.

Украинские воины ответным ударом уничтожили расчет наемников РФ, подбивший автомобиль сил ОС возле Песков.

Кроме этого, в результате вчерашних вражеских обстрелов наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму.

Оккупанты РФ, получив достойный ответ на атаку под Песками, обвиняют ВСУ в обстреле жилых районов Горловки, - штаб ООС 01

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