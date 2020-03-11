Оккупанты РФ, получив достойный ответ на атаку под Песками, обвиняют ВСУ в обстреле жилых районов Горловки, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОСС в Facebook.
"В кремлевских информационно-пропагандистских ресурсах и их марионеточных сателлитах наблюдаются попытки распространить очередную фейковую информацию о якобы обстреле украинскими военнослужащими жилых домов временно оккупированной Горловки.
Информация об обстреле абсолютно не соответствует действительности", - говорится в заявлении штаба.
Командование ООС подчеркивает, что все тяжелое вооружение, согласно минским соглашениями, находится в районах отвода.
Также в штабе напоминают, что обычно, как показывает опыт боевых действий, после подобных обвинений противник сам прибегает к вооруженным провокациям и из тяжелого вооружения обстреливает жилой сектор временно оккупированных населенных пунктов.
Командование ООС напоминает, что согласно нормам международного гуманитарного права оккупант несет полную ответственность за гражданское население на захваченных территориях.
Напомним, вчера вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ВСУ один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.
Украинские воины ответным ударом уничтожили расчет наемников РФ, подбивший автомобиль сил ОС возле Песков.
Кроме этого, в результате вчерашних вражеских обстрелов наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму.