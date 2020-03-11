Кабмин уволил Стародубцева с должности главы Нацагентства госслужбы

"Уволить Стародубцева Александра Евгеньевича с должности главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы", - говорится в распоряжении правительства №217 от 10 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, распоряжений №222 от 10 марта, Кабмин возложил временное исполнение обязанностей главы Нацагентства по вопросам госслужбы на первого заместителя Владимира Куприя.

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Как сообщалось, 6 ноября Кабмин назначил на должность главы Национального агентства по вопросам государственной службы Александра Стародубцева.