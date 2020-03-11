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11.03.20 12:48

Двум бизнесменам из РФ запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба

Двое граждан РФ - мужчина и женщина, прибыли в аэропорт "Киев" (Жуляны). Они планировали получить в нашей стране американские визы.

паспорт,рф

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбу.

Отмечается, что двое россиян незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, ведь попали туда через закрытые пункты пропуска.

Иностранцы также сообщили, что они предприниматели, а целью их приезда в нашу страну является оформление американских виз. В Украине россияне вероятно ожидали более быструю процедуру получения визы в США чем у себя дома.

"Отныне у этих двух российских бизнесменов будет достаточно времени ожидать американское разрешение за пределами Украины, ведь из-за нарушения правил въезда/выезда на ВОТ им запрещен визит в нашу страну сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

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