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11.03.20 13:12

Оккупанты хотят увеличить применение ДРГ на Донбассе: наемники РФ минируют новые участки, при этом сами и подрываются на своих "фугасах", - разведка

Командование российских оккупационных войск планирует увеличить интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп на Донбассе.

Оккупанты хотят увеличить применение ДРГ на Донбассе: наемники РФ минируют новые участки, при этом сами и подрываются на своих "фугасах", - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отметили в украинской разведке, с этой целью наемники РФ оборудуют дополнительные проходы на участках минно-взрывных заграждений, при минировании новых участков местности состовляют подробные схемы, которые должны обеспечить российским диверсантам скрытый и быстрый проход своих минных полей.

Вместе с тем, повышенная интенсивность работ на участках минно-взрывных заграждений приводит к гибели и ранениям российских наемников: "7 марта с.г. погиб военнослужащий 7 отдельной мотострелковой бригады 2 АК, подорвавшись на "фугасе", установленном саперами этой же воинской части; 10 марта с.г. в результате подрыва мины получил многочисленные ранения механик-водитель 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК".

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"Командование противника пытается выдать гибель и ранения подчиненных как результат обстрелов со стороны подразделений Объединенных сил", - сообщили в ГУР.

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