Мы не скрываем случаи заражения коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не скрываем эти случаи. Мы диагностируем эти случаи. Но посмотрите в Беларуси, Румынии, у них большее количество, но не на много. В Беларуси, к примеру, шесть случаев. Потому что на Востоке Европы сейчас мы не видим такого всплеска, как в Италии, Германии, Франции", - сказал главный санврач.

По его словам, Украина ожидает и прогнозирует рост числа инфицированных.

Ляшко отметил, что в целом за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19. По состоянию на это время, подтвержден только один случай у мужчины из Черновцов, у которого коронавирус обнаружили 3 марта.

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