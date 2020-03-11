Круглый стол по коронавирусу в Нью-Йорке отменили из-за коронавируса

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Мероприятие намечалось на 13 марта, его организовал частный Совет по международным отношениям (The Council on Foreign Relations). Кроме того, организация отменила все мероприятия с очным участием, которые планировались в разных городах США с 11 марта по 13 апреля.

10 марта в Нью-Йорке отменили ежегодный международный автосалон, его перенесли на август. Также в городе отменили полумарафон. Всего в США из-за коронавируса отменили более 50 крупных корпоративных мероприятий с общей численностью почти в 1 млн человек.

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7 марта губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил чрезвычайную ситуацию, когда в регионе число заражения коронавирусом достигло 89. По состоянию на утро 11 марта их было 173, 108 из которых приходится на округ Уэстчестер к северу от города Нью-Йорка. 10 марта Куомо объявил, что в Уэстчестере создается карантинная зона радиусом в одну милю вокруг городка Нью-Рошель. Там с 12 по 25 марта будут закрыты все учреждения, в том числе школы. Помогать в дезинфекции и доставке продуктов жителям будут бойцы Нацгвардии.

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Пять конгрессменов-республиканцев, в том числе сенатор Тед Круз, приняли решение о самоизоляции после того, как оказалось, что они контактировали с заразившимся коронавирусом на конференции консерваторов в феврале.