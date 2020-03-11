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11.03.20 13:47

Круглый стол по коронавирусу в Нью-Йорке отменили из-за коронавируса

Организаторы отменили круглый стол по теме "Как вести бизнес при эпидемии коронавируса" из-за распространения коронавируса.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Мероприятие намечалось на 13 марта, его организовал частный Совет по международным отношениям (The Council on Foreign Relations). Кроме того, организация отменила все мероприятия с очным участием, которые планировались в разных городах США с 11 марта по 13 апреля.

10 марта в Нью-Йорке отменили ежегодный международный автосалон, его перенесли на август. Также в городе отменили полумарафон. Всего в США из-за коронавируса отменили более 50 крупных корпоративных мероприятий с общей численностью почти в 1 млн человек.

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7 марта губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил чрезвычайную ситуацию, когда в регионе число заражения коронавирусом достигло 89. По состоянию на утро 11 марта их было 173, 108 из которых приходится на округ Уэстчестер к северу от города Нью-Йорка. 10 марта Куомо объявил, что в Уэстчестере создается карантинная зона радиусом в одну милю вокруг городка Нью-Рошель. Там с 12 по 25 марта будут закрыты все учреждения, в том числе школы. Помогать в дезинфекции и доставке продуктов жителям будут бойцы Нацгвардии.

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Пять конгрессменов-республиканцев, в том числе сенатор Тед Круз, приняли решение о самоизоляции после того, как оказалось, что они контактировали с заразившимся коронавирусом на конференции консерваторов в феврале.

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