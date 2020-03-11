Кабмин утвердил меры в связи с угрозой эпидемии коронавируса: школы и садики закрывают на три недели

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

На заседании Кабинета Министров 11 марта, принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных меропритий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

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Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.