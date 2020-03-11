"Киевводоканал" не проверяли больше 4 лет. Нанесенный окружающей среде ущерб превышает 10 млн, - Фирсов

Об этом написал в фейсбуке и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Общая сумма нанесенного государству ущерба - более 10 млн грн", - уточнил он.

По словам Фирсова, среди основных нарушений:

- отсутствие правоустанавливающих документов на 294 земельных участка общей площадью 137,2164 га;

- отсутствие разрешения на пользование недрами;

- нарушение разрешения на специальное водопользование;

- нарушение правил обращения с отходами;

- нарушение порядка осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- реконструкция хлорного хозяйства происходит без проведения оценки воздействия на окружающую среду (заключения государственной экологической экспертизы).

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Фирсов также уточнил, что проверки на "Киевводоканале" не проводились более четырех лет.

"И после проведенной нами проверки, можем констатировать, что сотрудничество с ГЭИ позволило бы предотвратить многие нарушения... Мы понимаем, что только штрафами проблему не решить и готовы всегда идти навстречу, но для нас все субъекты хозяйствования равны, и мы вынуждены применять санкции за нарушение природоохранного законодательства ко всем", - резюмировал глава ГЭИ, не назвав при этом сумму штрафа в отношении "Киевводоканала".