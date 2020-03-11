Польша на две недели закрыла учреждения образования и культуры из-за коронавируса

Об этом сообщили на пресс конференции в Варшаве премьер-министр Матеуш Моравецкий, министры образования, высшего образования, культуры и национального наследия, а также здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Польше сейчас имеем 26 случаев заражения, но мы хотим максимально замедлить распространение коронавируса... На встрече правительственной группы кризисного реагирования мы приняли решение закрыть с понедельника все учебные заведения, а также вузы на две недели. Уже завтра в учебных заведениях прекратится учебный процесс", - отметил Моравецкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил меры в связи с угрозой эпидемии коронавируса: школы и садики закрывают на три недели

Он призвал родителей проследить за тем, чтобы дети оставались дома, чтобы избежать заражения.

Глава польского правительства отметил, что Польша очень тщательно выполняет все рекомендации ВОЗ, а также пытается избежать ошибок стран, где коронавирус значительно распространился, в частности Италии, Франции или Германии.

По его словам, пока действия правительства по предотвращению распространения вируса в стране были успешными.

В свою очередь вице-премьер, министр высшего образования РП Ярослав Говин сообщил, что занятия в польских вузах будут приостановлены с 12 по 25 марта.

А министр образования Дариуш Пентковский уточнил, что временно закрываются не только государственные, но и частные школы.

Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глинский также сообщил о временном закрытии всех учреждений культуры: филармоний, театров, музеев, кинотеатров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Круглый стол по коронавирусу в Нью-Йорке отменили из-за коронавируса

Министр здравоохранения РП Лукаш Шумовский отметил, что закрытие образовательных и культурных учреждений является превентивной мерой и не означает наличия эпидемии. Он сообщил, что в больницах Польши на сегодня имеются более 10 тыс. респираторов. Он вновь призвал поляков не паниковать и избегать мест массового скопления людей.

По состоянию на 11 марта в Польше заразилось коронавирусом 26 человек, среди них, в частности, командующий Вооруженных сил Ярослав Мика. В стране также отменены все массовые спортивные мероприятия. Товарищеский матч национальных сборных Украины и Польши по футболу пройдет на стадионе в Хожуве 31 марта без зрителей.