Минздрав не собирается останавливать медреформу, она продолжается, - глава министерства Емец

Об этом заявил министра здравоохранения Илья Емец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача - провести такие изменения, от которых выигрыют все украинцы: как пациенты, так и врачи. Очевидно, что модернизация должна происходить на основе отечественного опыта и передовых мировых практик и чтобы новые механизмы заработали сразу, а украинцы не страдали от ожидания перемен", - Емец.

По словам главы ведомства, подготовка к внедрению второго этапа реформы системы здравоохранения проходит в Министерстве здравоохранения уже сейчас.

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