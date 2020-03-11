Шмыгаль пообещал отказаться от закрытых заседаний Кабмина, - нардеп от "ЕС" Геращенко

Об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нардепы от "ЕС" Мария Ионова, Виктория Сюмар и Ахтем Чийгоз выразили возмущение закрытыми заседаниями правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал уже на следующем заседании отказаться от практики закрытых засекреченных заседаний и вернуться к открытым заседаниям Кабинета Министров", - говорится в сообщении.

По ее словам, Кабмин поддерживает инициативу "Европейской солидарности" по внеочередном заседании Рады для принятия неотложных вопросов по профилактике короновируса.

"Завтра на совещании у председателя ВР будем требовать проведения этого заседания", - подытожила она.

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