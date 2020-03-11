Ермак прибыл в Минск, чтобы обсудить обмен пленными с Козаком

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию об этом "Радіо Свобода" подтвердили в посольстве Украины в Минске.

1 марта Ермак уже встречался с Козаком по вопоросу обмена пленными. Тогда по итогам переговоров он заявил о намерении провести следующий этап обмена пленными на Донбассе в формате "всех на всех" в марте этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 марта заявил, что украинская сторона в Трехсторонний контактной группе передала список из более 200 человек для обмена. Он надеется, что обмен состоится уже в этом месяце.

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