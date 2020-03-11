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11.03.20 14:41

Общественный транспорт Киева будет работать в штатном режиме, - КГГА

Общественный транспорт Киева будет работать в нормальном режиме, несмотря на ограничения в Киеве, связанные с коронавирусом.

Общественный транспорт Киева будет работать в штатном режиме, - КГГА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге в Киеве в среду.

По его словам, общественный транспорт и органы государственной власти будут работать в штатном режиме.

"Транспорт дезинфицируется дважды в день. При необходимости будем дезинфицировать чаще",- сказал он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 12 марта в городе ограничивается проведение всех массовых мероприятий, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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