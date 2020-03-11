Воевавший в Сирии гражданин РФ арестован в Киеве, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 суд применил временный арест сроком на 30 суток для гражданина РФ, который находится в международном розыске", - сказано в сообщении.

Согласно с учетом Генерального секретариата Интерпола указанный гражданин находится в международном розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Турецкой Республики и Сирийской Арабской Республики. Кроме того, указанный мужчина уже был судим на территории Украины за совершение разбоя.

Задержание иностранца произошло в Киеве.

В соответствии с постановлением суда мужчина будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

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Как сообщила пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" в 2017 году этот человек в составе преступной группы участвовал в нападении на семью предпринимателя в Вышгородском районе Киевской области: "Вооруженные пистолетом, металлическими прутьями и ножами они напали на владельцев, били и душили, требуя отдать имеющиеся деньги и драгоценности. Участников нападения задержали в тот же день. Все трое граждане РФ – родом из Дагестана (субъект РФ. - Ред)".