Диагноз "коронавирус" не подтвердился у семилетнего ребенка на Тернопольщине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Тернопольский областной лабораторный центр.

"10.03.2020 г. в 18:15 ч. в ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины" поступило срочное сообщение о случае подозрения на коронавирусную инфекцию у ребенка, накануне заболевания вернувшегося из Италии", - сказано в сообщении.

Специалисты организовали противоэпидемические мероприятия и провели эпидрасследование.

"По результатам проведенных вирусологической лабораторией исследований в 22:30 ч. подозрение на COVID- 2019 снято! Диагноз: грипп А подтвержден лабораторно методом ПЦР", - сообщили в лабораторном центре.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин утвердил меры в связи с угрозой эпидемии коронавируса: школы и садики закрывают на три недели

Жителям Тернопольщины, побывавшим в странах с зарегистрированными случаями коронавируса, рекомендуют при первых признаках ОРВИ звонить семейному врачу.