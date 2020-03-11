Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.03.20 14:51

Диагноз "коронавирус" не подтвердился у семилетнего ребенка на Тернопольщине

Ребенок вернулся из Италии и почувствовал себя плохо. Лабораторные тесты сняли диагноз "коронавирус" и подтвердили грипп.

Диагноз "коронавирус" не подтвердился у семилетнего ребенка на Тернопольщине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Тернопольский областной лабораторный центр.

"10.03.2020 г. в 18:15 ч. в ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины" поступило срочное сообщение о случае подозрения на коронавирусную инфекцию у ребенка, накануне заболевания вернувшегося из Италии", - сказано в сообщении.

Специалисты организовали противоэпидемические мероприятия и провели эпидрасследование.

"По результатам проведенных вирусологической лабораторией исследований в 22:30 ч. подозрение на COVID- 2019 снято! Диагноз: грипп А подтвержден лабораторно методом ПЦР", - сообщили в лабораторном центре.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин утвердил меры в связи с угрозой эпидемии коронавируса: школы и садики закрывают на три недели

Жителям Тернопольщины, побывавшим в странах с зарегистрированными случаями коронавируса, рекомендуют при первых признаках ОРВИ звонить семейному врачу.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100