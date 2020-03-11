70% населения все равно заразятся коронавирусом. Наша задача выиграть время, - Меркель

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине.

По словам канцлера, поскольку в настоящее время не существует лекарства, необходимо сосредоточиться на замедлении распространения болезни.

"Так как вирус уже распространяется, а у людей нет иммунитета и не существует терапии, то от 60 до 70% населения будут заражены. Все усилия должны быть направлены на то, чтобы не перегружать систему здравоохранения за счет замедления распространения вируса. Речь идет о том, чтобы выиграть время", - подчеркнула Меркель.

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