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11.03.20 15:16

Кремль будет требовать воду для оккупированного Крыма, - Полозов об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае

Адвокат Николай Полозов считает, что обыски в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае и Бахчисарайском районе 11 марта связаны с тем, что Кремль собирается требовать у Украины поставок днепровской воды в Крым.

Кремль будет требовать воду для оккупированного Крыма, - Полозов об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Если раньше практика набора заложников – политзаключенных в оккупированном Крыму осуществлялась, в том числе, для пополнения обменного фонда, то теперь становится очевидно, что требования Кремля будут касаться поставки в Крым днепровской воды. Репрессии в Крыму – не просто элемент запугивания населения, но и средство политического шантажа новой украинской власти", – рассказал он.

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Российские силовики утром 11 марта пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. На место проведения обысков не пустили адвокатов. Оккупанты вменяют четверым задержанным в Бахчисарае крымским татарам участие в "Хизб ут-Тахрир".

Кремль будет требовать воду для оккупированного Крыма, - Полозов об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае 01

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