Кремль будет требовать воду для оккупированного Крыма, - Полозов об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Если раньше практика набора заложников – политзаключенных в оккупированном Крыму осуществлялась, в том числе, для пополнения обменного фонда, то теперь становится очевидно, что требования Кремля будут касаться поставки в Крым днепровской воды. Репрессии в Крыму – не просто элемент запугивания населения, но и средство политического шантажа новой украинской власти", – рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вменяют четверым задержанным в Бахчисарае крымским татарам участие в "Хизб ут-Тахрир", - адвокат Семедляев

Российские силовики утром 11 марта пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. На место проведения обысков не пустили адвокатов. Оккупанты вменяют четверым задержанным в Бахчисарае крымским татарам участие в "Хизб ут-Тахрир".