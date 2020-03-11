Референс-лаборатория ВОЗ подтвердила результат исследований на коронавирус в Украине, - ЦОЗ

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на странице в сети Facebook передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что каждое государство-член ВОЗ обязано доставить первые пять положительных и 10 отрицательных образцов новой коронавирусной инфекции в референс-лабораторию ВОЗ. Во исполнение этих правил 4 марта ЦОЗ Украины отправил первый подтвержденный и 10 отрицательных образцов на дальнейшее параллельное исследование.

Такие правила существуют для ряда других возбудителей. К примеру, вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ ежегодно отправляет в лабораторию ВОЗ в Лондоне 80 образцов гриппа, 50 образцов кори в Люксембург и каждый изолированный на территории страны полиовирус и неполиомиелитный энтеровирус в Хельсинки.

"Вчера вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ получила официальный отчет на все 11 образцов (один позитивный, 10 отрицательных), которые успешно прошли тестирование. Этот отчет подтверждает результат, полученный в Украине", - говорится в сообщении.

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