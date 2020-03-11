Переданные США для ВМФ патрульные катера типа "Айленд" вышли в море для выполнения поставленных задач

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает интернет-издание "Украинский милитаристский портал".

"Патрульные катера типа "Айленд" вышли для выполнения поставленных задач. Недавно на два переданных США патрульных катера типа Island были установлены стволы и автоматы от 25-мм с спаренной артиллерийской установки 2М-3М", - говорится в опубликованной в среду заметке.

Установка 2М-3М является средством самообороны кораблей и может быть использована для уничтожения целей на расстоянии до 3тыс. метров.

"В перспективе будущие катера типа Island уже могут быть вооружены американскими артустановками Mk 38 более поздней версии, которые уже имеют оптико-электронный систему наведения и стабилизации. Также рассматривается получение аналогичных установок и на "Славянск" и "Старобельск", однако окончательного решения не принято", - пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планируют передать Украине патрульные катера типа Mark VI, - CNN. ФОТО

Украина получила от США патрульные катера USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323), которые в составе ВМС ВСУ получили названия "Славянск" и "Старобельск". Передача катеров Украине состоялась в Одессе 13 ноября 2019 года.

Катера типа "Island" в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину– 34 м, ширину – 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой "Zodiak Hurricane 540".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Курсанты ВМС впервые прошли стажировку на патрульных катерах типа Island, - Минобороны. ФОТОрепортаж