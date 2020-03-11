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11.03.20 15:37

Следует хорошо взвесить, стоит ли ехать за границу, - МИД

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам хорошо подумать, прежде чем выезжать за пределы страны. Те, кто на это решится, должны быть застрахованы.

Следует хорошо взвесить, стоит ли ехать за границу, - МИД

Об этом заявил на брифинге госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Заяц сообщил, что ситуация с коронавирусом развивается в разных странах мира очень динамично.

"Поэтому общий призыв, который мы как Министерство иностранных дел адресуем гражданам Украины, - хорошо взвесить при любой поездке за границу, так ли она необходима, и тогда принимать окончательное решение", - сказал он.

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Также госсекретарь МИД отметил, что все украинцы при выезде за границу должны быть застрахованными.

"Это позволит обеспечить покрытие тех возможных медицинских расходов за рубежом, которые могут возникнуть", - добавил Заяц.

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