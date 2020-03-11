Идет запугивание в преддверии "марша на Крым", - Чубаров об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае

Он не исключает, что крымских татар хотят запугать накануне анонсированного ранее "марша на Крым". Такое мнение он выразил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Те, кто пришел ранним утром в дома крымских татар, естественно, были осведомлены, кто в них живет и какого они возраста. Они знали, что в одной семье женщина на сносях, в другой – двухмесячный ребенок, в третьей – очень пожилая женщина со слабым здоровьем. И, тем не менее, практически во всех домах сорванные двери, перевернутые вверх дном личные вещи, разбросанные по всему дому вещи и принадлежности. Это все говорит о том, что преследовалась цель как можно сильнее напугать крымскотатарское сообщество", – считает Чубаров.

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Глава Меджлиса не исключает возможности того, что Кремль пытается запугать крымских татар накануне "марша на Крым".

"Это все делается накануне возможного обмена. Некоторые эксперты считают, что таким образом оккупационная сторона увеличивает "фонд для обмена". Я не исключаю, что устрашение крымских татар также проводится накануне планируемой нами мирной, ненасильственной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства", – добавил он.

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