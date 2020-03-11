ГАСИ, скорую ликвидацию которой обещал Зеленский, возглавил ее сотрудник Васильченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу народного депутата Виктории Сюмар в Facebook.

По словам Сюмар, на закрытом заседании в среду, 11 марта, правительство назначило новым руководителем ГАСИ Юрия Васильченко.

Ранее Васильченко находился на должности начальника отдела по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации ГАСИ.

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Напомним, ранее экс-премьер Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо схем.

После этого ликвидацию ГАСИ в течение двух недель пообещал президент Владимир Зеленский.