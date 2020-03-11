Закуплено 33 аппарата вентиляции легких, 5 тысяч комбинезонов, 20 тысяч масок, 30 тысяч перчаток и 9 тонн антисептиков, - Корбан о подготовке Днепра к борьбе с коронавирусом

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан позвонил и сообщил о подготовке города к борьбе с коронавирусом:

"Решение о выделении средств для борьбы с коронавирусом горсовет Днепра принял 26 февраля, на это были направлены все резервные средства - 98 миллионов гривен.

Мы уже закупили и поставили в городские больницы 33 новых аппарата искусственной вентиляции легких, 5 тысяч комбинезонов, 10 тысяч защитных масок 2-го класса, 10 тысяч защитных масок 3-го класса, 30 тысяч защитных перчаток, 9 тонн антиспектиков, средств быстрой дезинфекции, хлорсодержащих средств. Все больницы Днепра, каждый медик, и все учителя в школах будут обеспечены, таким образом, средствами индивидуальной защиты для работы. Городской транспорт с начала марта обрабатывается средствами дезинфекции".

По словам Корбана, заказаны за границей и переправляются к нам тест-системы для выявления коронавируса. Из государственного бюджета на эти цели, к сожалению, город за это время не получил никакой помощи.

"Сейчас собираю информацию, как готовятся другие города - и прежде всего Киев", - резюмировал Бутусов.

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