В НАТО нас не возьмут, пока вместо реформ у нас предательская болтовня о "внутренних конфликтах", - Бутусов о словах Сивохо

Об этом написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя слова советника главы СНБО Сергея Сивохо о "внутреннем конфликте" на Донбассе.

"Маразм крепчает. Во время войны такие слова - государственная измена. Советник секретаря СНБО Сивохо договорился до того, что в Украине не война, а "внутренний конфликт", и дескать, нас из-за этого не возьмут в НАТО. То есть прямо озвучивает все лозунги российской пропаганды. А вот вопрос, почему же за этот внутренний конфликт военнослужащих ВС РФ награждают званием Герой Российской Федерации? Может, по такой логике, "внутренний конфликт" в РФ происходит? Если в бою с Героями РФ гибнут Герои Украины - то это не внутренний конфликт называется, а война! Страна подвергается военной агрессии, каждую неделю гибнут люди на фронте, а чудак сочиняет про "внутренний конфликт". В НАТО нас не возьмут, пока мы не начнем реформы в сфере обороны, но у нас вместо реформ - предательская болтовня о "внутренних конфликтах".", - отметил журналист.

Читайте также: У нас должна быть досягаемая цель: максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами НАТО, - Таран