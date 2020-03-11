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11.03.20 16:13

Совет Федерации РФ разрешил без экзамена признавать украинцев носителями русского языка

Это позволит предоставлять украинцам российское гражданство в упрощенном порядке.

Совет Федерации РФ разрешил без экзамена признавать украинцев носителями русского языка

Решение было принято на пленарном заседании Совета Федерации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Носителями русского будут признавать граждан Украины и Беларуси, свободно владеющих языком. Им не нужно будет проходить для этого собеседование с комиссией.

Новые правила распространяются на тех украинцев и белорусов, которые или прямые родственники которых постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

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Теперь закон должен подписать Путин, и через 3 месяца после этого новая норма вступит в действие.

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