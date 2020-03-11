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11.03.20 16:49

На КППВ Майорск умерла украинка, - представитель омбудсмена Лисянский

На КПВВ Майорск в Донецкой области погибла женщина. Медики проводили реанимационные действия, но ее спасти не удалось.

На КППВ Майорск умерла украинка, - представитель омбудсмена Лисянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

"Только что мне сообщили, что в 16.05 на КПВВ Майорск умерла женщина 1953 г.р., гражданка Украины", - говорится в сообщении.

Женщина переходила КПВВ, в 15.30 ей стало плохо, она потеряла сознание, медики из бригады скорой помощи, пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но женщину спасти не удалось.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году при пересечении КПВВ на Донбассе умерли 27 человек

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Луганске парня посадили на 6 лет за лайки под проукраинскими новостями в соцсетях, - представитель омбудсмена Лисянский

На КППВ Майорск умерла украинка, - представитель омбудсмена Лисянский 01

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