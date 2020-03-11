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11.03.20 16:51

На входе в КГГА будут измерять температуру

С 12 марта все, кто входит в здание Киевской городской государственной администрации, будут проходить температурный скрининг.

кгга,кмда

Об этом заявил на брифинге первый заместитель председателя Киевгоргосадминистрации Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение комиссии не ограничивает работу учреждений власти. Все работают в штатном режиме. Единственное - что должно быть введен скрининг в органах государственной власти. У нас завтра здесь на входе (в КГГА. - Ред.) появится пост с врачом-эпидемиологом. У нас завтра планируется проведение очередной сессии Киевского городского совета", - сказал чиновник.

Он отметил, что ни о каких ограничениях речь не идет, однако людей с явными признаками заболевания не пустят в здание и направят к врачу.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с 12 марта в Киеве начнут реализовывать план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта.

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