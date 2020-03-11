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11.03.20 17:05

В Киеве задержан участник международной террористической организации ИГИЛ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Киеве участника международной террористической организации "Исламское государство", который находился в международном розыске.

сбу,игил

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец нелегально прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях "ИГИЛ". На территории нашей страны он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц Киева.

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В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда г..Киева задержанный находится под стражей. Прокуратурой начата процедура его экстрадиции.

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