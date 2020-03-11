Экспорт медицинских масок и других средств защиты запрещен, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на брифинге.

"Выделено первое финансирование из государственного резервного фонда в объеме 100 млн грн для закупки средств индивидуальной защиты и обеспечения текущих потребностей для всех органов и организаций, которые работают, скажем так, на фронте, который касается борьбы с коронавирусом, а также для пополнения материального запаса государства на три месяца. Это маски, костюмы, перчатки. Параллельно фактически запрещен экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства", - сказал он.

По словам Шмыгаля, "для украинских производителей будет госзаказ за счет этих 100 млн грн на закрытие текущих потребностей и на закрытие трехмесячного запаса".

"После того как будет закрыта внутренняя потребность Украины, мы откроем возможность для украинских предприятий экспортировать и зарабатывать деньги на производстве, которое сегодня пользуется чрезвычайно высоким спросом. Но в первую очередь, конечно, мы должны обеспечить украинцев, а не давать возможность вымывать это из Украины. Анализ показал, что за последние недели существенно вырос экспорт средств индивидуальной защиты, и внутренний рынок испытывал определенный дефицит", - подытожил он.

Он также добавил, что Кабмин поручил компетентным органам следить за тем, чтобы производители и розничные сети не завышали цены на эти товары.

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