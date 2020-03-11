Антикоррупционный суд продолжает изучать доказательства в деле недостоверного декларирования доходов Трухановым, - САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в говорится в Фейсбуке САП.

В сообщении отмечается: "В Высшем антикоррупционном суде с участием прокуроров САП продолжается исследование доказательств по делу об обвинении городского головы в декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

На заседании, которое состоялось 11 марта 2020, коллегия судей ВАКС исследовала 10 томов материалов, предоставленных стороной обвинения.

Всего по делу уже исследовано 21 том доказательств.

Следующее заседание назначено на 27 марта 2020 года.

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Как сообщалось, Одесский городской голова подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2015-2016 годы, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции". Досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно".

Напомним, 11 марта 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины - декларирование недостоверной информации.

Как утверждает САП, мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, две машины, доли в компаниях, проценты по вкладам в банках. В декларации за 2015 год незадекларированное состояние мэра, определенное при помощи экспертиз, оценивается на сумму 33,5 млн гривен, а за 2016 год - на 18,7 млн гривен.

Все упомянутое имущество принадлежит бывшей супруге Труханова, с которой он состоял в официальном браке в 1985-1997 годах. Тем не менее, как считают следователи, он по-прежнему связан с ней "совместным бытом". Кроме того, одна из двух дочерей пары родилась уже после официального развода.

Сам Труханов после объявления ему подозрения заявил, что все это дело - "метод давления" на него и членов его семьи.

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