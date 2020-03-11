Не вижу оснований утверждать, что у нас есть хоть какое-то сотрудничество с ОПЗЖ, - Арахамия

Об этом он сказал журналистам после заседания комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, передает корреспондент Цензор. НЕТ.

"Они (ОПЗЖ. - Ред) изначально собирали эти подписи, в них вся фракция подписалась за увольнение Рябошапки. В чем вы видите объединение? Они просто подписали всей фракцией, у нас - там, вы видели, голосования не однородное. Я не вижу никаких оснований утверждать, что у нас есть хоть какое-то сотрудничество с ОПЗЖ.

Во-первых, потому что они для нас идеологические противники - особенно по рынку земли. И мы видим, что они фактически парализовали парламент на 3 недели", - сказал Арахамия.

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Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

Всего за выражение недоверияпроголосовали 263 народных депутата, в т.ч. "Слуга народа" – 179 "за", 6 "против"; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 36 "за"; "За майбутнє" – 15 "за"; "Довіра" – 16 "за"; внефракционные – 17 "за".

12 депутатов из фракции "Голос" проголосовали против постановления. Члены фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина" при голосовании воздержались.

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