Оставшиеся два условия для сотрудничества с МВФ выполним в течение 2-3 недель, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, из восьми предварительных условий остаются невыполненными два.
"Мы надеемся выполнить это все в течение двух, максимум трех недель", - сказал премьер.
Он назвал диалог с МВФ позитивным и подчеркнул, что новое правительство настроено на системное продолжение сотрудничества с фондом.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для продолжения программы МВФ не хватает земельной реформы и банковского закона.