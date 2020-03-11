Ограничение передвижения внутри страны - далекий шаг, надеюсь, до этого не дойдет, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Относительно ограничений передвижения внутри страны - это уже очень далекий шаг при развитии этой ситуации. Если этого будет требовать ситуация, то в будущем этот шаг возможен, но это далекое будущее и я надеюсь, что мы до него не дойдем благодаря тем мерам, которые принимаем сейчас", - сказал Шмыгаль.

По его словам, ключевое задание на сегодня - сохранить жизнь и здоровье украинцев, поэтому сейчас идет речь о введении первого этапа ограничительных мер.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин ввел карантин в учебных заведениях и запретил проведение массовых мероприятий.

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