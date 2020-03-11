Проекту гособоронзаказа посвятят 4–5 заседаний оборонного комитета, и только потом поставят на голосование, - Арахамия

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал после заседания комитета, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ.

"Государственный оборонный заказ — это совершенно секретный документ, а это помещение (комитета. — Ред) не адаптировано для этого (рассмотрения тайного документа. — Ред). И мы в кабинете председателя комитета будем рассматривать 4-5 заседаний, потому что оно большое, там 14 заказчиков, и только потом будем голосовать по этому государственному оборонному заказу", — сказал нардеп.

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