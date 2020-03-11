Украина вводит ограничительные меры на упреждение коронавируса, чтобы не повторять ошибок других стран, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы видим, как стремительно развивается ситуация в мире, в Италии, Германии, в развитых экономиках, в странах Азии. Не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост. Мы хотим максимально защитить украинцев и как можно легче пройти этот период. Да, мы действует немного скорее, чем действовали другие страны. Надеюсь, что население это оценит правильно, потому что мы хотим минимизировать последствия в отличие от других стран, которые начинали действовать поздно", - сказал он на брифинге после заседания Кабмина в среду.

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Шмыгаль указал, что правительство хочет сделать все возможное, чтобы коронавирус как можно позже проник на территорию Украины, как можно мягче пройти этот период и защитить от вируса максимальное количество граждан.

Премьер также призвал население страны к ответственности и самоорганизации со своей стороны, использовать средства личной гигиены.

"Если мы запрещаем сегодня официальные или организованные массовые мероприятия, и говорим сегодня, что спортивные соревнования будут проходить, но просим проводить их без зрителей, максимально перенести на лето и на осень массовые мероприятия, митинги, фестивали, то правительство не может влиять на стихийные вещи: стихийные рынки, час-пик в метро. Это уже относится к самоорганизации населения, ответственности украинцев перед самими собой, своими родными и близкими", - сказал он.

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