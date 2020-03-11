Террористы из гранатометов обстреляли гаражи в Золотом-4, - штаб ООС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Так, вчера (10 марта) российские оккупанты из гранатометов обстреляли гаражное сооружение в населенном пункте Золотое 4 на ул. Вторая Свободная, дом 53. Повреждена крыша гаража, кроме того, обломками от гранаты разбито стекло автомобиля. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

Вероятно, повреждения были получены в результате попадания вражеского боеприпаса ВОГ-25 во время обстрелов позиций украинских защитников со стороны оккупированного населенного пункта Золотое 5".

Также читайте: Наемники РФ обстреляли школу в Марьинке: детей эвакуировали в бомбоубежище, - штаб ОС





.