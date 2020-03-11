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11.03.20 18:17

С начала суток враг не открывал огонь на Донбассе, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации режим прекращения огня не нарушали. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Объединенных сил.

С начала суток враг не открывал огонь на Донбассе, - пресс-центр ОС 01

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Напомним, 10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевую травму

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