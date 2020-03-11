Завтра во Львове вводится карантин. Мы готовы к наихудшему, - заместитель мэра Кираль

Как сказал в комментарии Цензор.НЕТ заместитель мэра города Сергей Кираль, такое решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством Андрея Садового.

"Было принято решение о введении карантина, начиная с завтрашнего дня до 3 апреля, - сообщил заместитель мэра. - Это решение в духе сегодняшнего решения Кабинета министров. Ограничиваются все массовые мероприятия обучение в школах и детских садиках.

До этого город несколько недель, не дожидаясь решения правительства, проводило разъяснительную работу. Внедрял средства для гигиены рук и запретил использовать сушки для рук, которые способствуют распространению вирусных инфекций. Это касалось всех коммунальных предприятий, больниц, театров и других учреждений".

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Кираль уверил, что по медицинской части были внедрены все необходимые меры для подготовки мест на случай необходимости.

"Пока во Львове не обнаружены случаи заболевания, надеюсь, так оно и будет. Но город готов к самому худшему. Мы обеспокоены, что до сих пор, вопреки обещаниям правительства мы не получили тест-системы. К нам они пока не доехали. Эти тест-системы позволяют определять на протяжении нескольких часом инфицирование коронавирусом. До сих пор нам приходилось пересылать пробы на анализ в Киев и ждать несколько дней результатов", - отметил он.

Также Кираль призвал поддержать предпринимателей-налогоплательщиков, на которых карантин будет иметь негативное влияние.

Напомним, 11 марта Кабинет министров объявил о введении ограничительных мер в связи с распространением в мире коронавируса, чтобы не повторять ошибок других стран, где уже распространился этот вирус.