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11.03.20 18:53

Сержант 131-го разведывательного батальона Илья Пережогин погиб на Донбассе 10 марта

10 марта, в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела наших позиций погиб Илья Николаевич Пережогин (позывной Князь), младший сержант, военнослужащий 131-го отдельного разведывательного батальона.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Фейсбук-странице Ивановской сельской объединенной территориальной общины Калиновского района Винницкой области.

"10 марта в зоне проведения ООС у поселка Пески Донецкой области погибли трое военнослужащих 131-го разведывательного батальона. Это 34-летний младший сержант Виктор Солтыс, 35-летний младший сержант Андрей Ведешин и младший сержант Илья Пережогин.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям погибших.  Вечная и светлая память тем, кто ценой собственной жизни и здоровья защищают наше государство. Герои не умирают ... "- говорится в сообщении.

Информацию о дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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Сержант 131-го разведывательного батальона Илья Пережогин погиб на Донбассе 10 марта 01

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