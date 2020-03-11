Сержант 131-го разведывательного батальона Илья Пережогин погиб на Донбассе 10 марта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Фейсбук-странице Ивановской сельской объединенной территориальной общины Калиновского района Винницкой области.

"10 марта в зоне проведения ООС у поселка Пески Донецкой области погибли трое военнослужащих 131-го разведывательного батальона. Это 34-летний младший сержант Виктор Солтыс, 35-летний младший сержант Андрей Ведешин и младший сержант Илья Пережогин.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям погибших. Вечная и светлая память тем, кто ценой собственной жизни и здоровья защищают наше государство. Герои не умирают ... "- говорится в сообщении.

Информацию о дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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